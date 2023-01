Kerk en pastorie in Glanerbrug in de verkoop, tot verdriet van geloofsgemeenschap: ‘Je raakt je thuis kwijt’

Vierkante meter school huren in Almelo? Dat is dan 90 euro alstu­blieft

ALMELO - Wie een leeg lokaal van een Almelose school wil huren, moet rekenen op een prijs van 90 euro per vierkante meter. Voor een plekje in een nieuwe school is de prijs 130 euro. De prijzen staan in de nieuwe nota waarin het medegebruik van schoolgebouwen in Almelo wordt geregeld.

12:30