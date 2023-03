Kijk eens wat ik heb opgeduikeld in de kringloop, zou het veel waard zijn? En nog vijf nieuwtjes van deze week

met graphic In deze Twentse gemeente heeft bijna iedereen een roze papiertje

Vrijwel nergens in Nederland hebben zo veel mensen een autorijbewijs als in Tubbergen. Van alle 17-plussers in Tubbergen mag liefst 91,2 procent legaal de weg op. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).