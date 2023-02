Kijktip! Herman Finkers en André van Duin rijden met oldtimer door Almelo

Van Duin op de Achterbank

Gasten op de achterbank

Herman Finkers bij André van Duin

De aflevering met Herman Finkers is de laatste in deze serie, te zien op vrijdag 24 maart om 21.25 uur op NPO 1. André brengt Herman naar Theater Hof 88 in Almelo. Omroep Max laat in een persbericht weten: ‘Herman is cabaretier in ruste, maar voor hem staat het stoplicht nog steeds op groen. Tijdens een ritje door Almelo vertelt de meest geliefde cabaretier van Nederland dat hij liever fietsenmaker had willen worden én dat er misschien nog ruimte is voor een toegift.’