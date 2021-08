Kilometers lang kunst en kitsch op Twentse landingsbaan: ‘Mensen hebben hier op gewacht, er wordt minder afgepingeld’

Fotograaf Heleen Peeters duikt in de verdwijnen­de wereld van het paarden­vlees: delicates­se of taboe?

13 augustus In het ene land is het een delicatesse, in het andere geldt het eten ervan als barbaars: paardenvlees. Fotografe Heleen Peeters, dochter van een paardenvleesverwerker, zocht uit waarom dat zo is. Gewapend met haar camera trok ze erop uit om de paardencultuur in tien verschillende landen in beeld te brengen. Portret van een verdwijnende wereld.