Kind (6) valt uit openstaand raam 6 meter naar beneden

Duitse kleinzoon smokkelt wiet voor zieke opa de grens met Nederland over

10:48 GRONAU/RHEINE Voor zijn doodzieke opa smokkelde een 20-jarige man uit Ochtrup in oktober 71 gram wiet van Nederland naar Duitsland. De grootvader had in een reportage op de Duitse tv gezien dat de drugs tegen pijn hielpen. Hij stuurde zijn kleinzoon om een boodschap, maar die werd vlak over de grens gepakt.