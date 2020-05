Kinderpornobestrijder: ‘Nederland te slap in bestrijding websites met kinderporno’

ENSCHEDE - Een fors toenemend aantal websites met kinderporno draait op servers die in Nederland staan. Tot die conclusie komt de Britse Internet Watching Foundation (IWF). Kinderpornobestrijder Marcel Jeninga roept de politiek op tot meer actie. Hij verwijt de Nederlandse beleidsmakers ‘een te slappe houding’.

Jeninga leidt de stichting Strijd tegen Misbruik. Hij ijvert voor een verbod in Nederland op een e-book met een handleiding voor pedofielen. Eerder speelde hij een grote rol in het verbieden van de pedovereniging Martijn in ons land.

Kamervragen VVD

Zijn nieuwe oproep vindt gehoor bij VVD’er Jeroen van Wijngaarden: hij vraagt minister Grapperhaus om over te gaan tot naming & shaming van de webhosters die zelf weinig doen om de verboden porno te weren. Ook wil de VVD’er inzage in de maatregelen die Nederland al neemt – ook in Europees verband - om op te treden tegen de bedrijven die de servers met kinderporno laten draaien.

IWF scant doorlopend het internet en brengt jaarlijks een rapport uit over de hoeveelheid kinderporno die wordt gevonden. Uit onderzoek van IWF-analisten bleek dat negen van de tien webpagina’s met verboden materiaal draaiden vanuit Europa. Het gaat dan om video’s en foto’s van seksueel misbruik, verkrachting en zelfs marteling.

Nederland kwam uit dat onderzoek slecht naar voren. Ruim 70 procent, oftewel bijna 94.000 websites met kinderporno, werden vanuit In ons land win de lucht gehouden. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2018. Toen stelde IWF vast dat Nederland 47 procent van al het bekende materiaal voor seksueel misbruik van kinderen host. Waar de stijging door komt is IWF niet duidelijk.

Typerend

Jeninga vindt het typerend dat het rapport van IWF niet tot een storm van verontwaardiging heeft geleid. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei in 2018 dat ‘alle kinderporno van internet af moet’.

Tien jaar geleden kreeg Jeninga als ouder te maken met misbruik. „Toen werd er gezegd dat er keihard zou worden ingezet op het uitbannen van het maken en verspreiden van kinderporno. Maar ik zie er onvoldoende van. Ons is als ouders bijvoorbeeld beloofd dat we direct ingelicht zouden worden als één van de opnames ergens zou opduiken. Nooit wat gehoord. Het lijkt me heel onrealistisch, als je ziet hoeveel kinderporno er nog op het internet rondgaat. En ook nog eens gehost vanuit Nederland. Als de IWF dat kan uitzoeken, dan moet justitie dat toch ook. Dan lijkt het mij toch vrij simpel om die servers uit de lucht te halen. Maar ik hoor daar niets over.”

Fijnmazig netwerk

Dat Nederland in Europa een steeds grotere rol speelt in het hosten van sites met verboden porno wijt Jeninga zelf aan de ‘te slappe houding’ van de beleidsmakers. Een andere mogelijke reden kan het fijnmazige digitale netwerk in Nederland zijn.

Het Nederlandse Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), voorheen het Meldpunt Kinderporno, wees vorig jaar in dit verband op de aanwezigheid van een groot Europees internetknooppunt in Amsterdam: AMS-IX. De branche-organisatie van providers en hostingbedrijven vindt de kritiek niet eerlijk. Ze zeggen dat er juist veel wordt gedaan om de verboden porno te weren.