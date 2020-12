Klant zonder mondkapje valt filiaalchef Aldi Enschede aan en gooit met blikken bier

Steeds meer hiv-patiënten in Twente en Achterhoek: ‘Jaarlijks komen er 25 mensen bij’

1 december ENSCHEDE/WINTERSWIJK - Het aantal patiënten met hiv in Twente en de Achterhoek is gestegen naar 410. Het aantal nieuwe diagnoses neemt niet sterk toe, maar de populatie groeit vooral omdat hiv een chronische ziekte is geworden. Patiënten worden ook steeds ouder. In 2018 en in 2019 kwamen er elk jaar 25 hiv-patiënten bij.