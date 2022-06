Kleurrijk olympisch dorp verrijst in Enschede: ‘Meedoen is belangrijk, maar optreden van Jannes ook’

Macro met Marit Koekoek van de insectenwe­reld: de goudwesp

Ze is een van de mooiste insecten in Nederland. Met haar veelkleurige, metaalglanzige lijfje in de tinten rood, blauw en groen is ze een opmerkelijke verschijning. Haar levensmissie is een ander op laten draaien voor het grootbrengen van haar kroost. De goudwesp, een prachtige parasiet.

5 juni