Kleurrijke bloemenpracht in tuin lust voor het oog, maar dat niet alleen: ‘Ook goed tegen vrouwenkwalen en hoofdpijn’

Het Weer Pittige bui met hagel en onweer in Enschede vandaag

Het wordt vandaag bewolkt maar zo goed als droog in Enschede, met vanmiddag kans op een regenbui. De temperatuur stijgt tot 23 graden en de wind is matig, windkracht 4. Vanavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 19 graden.