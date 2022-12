Klimaatactivisten weer in actie bij de Universiteit Twente

Grolsch, N18, windmolens en ook nog modelvlieg­club: Boekelo vraagt bezwaren­com­mis­sie om oordeel

ENSCHEDE - Wel of geen modelvliegclub in het buitengebied van Boekelo. Dat is de inzet voor de commissie bezwaarschriften van de gemeente Enschede. Tegenstanders en een delegatie van de gemeente verduidelijken in het stadhuis hun standpunten.

21 december