Knalroze studentenvilla in Enschede na 2 maanden eindelijk weer wit: ‘Geen spijt van grap’

Oud-Fireworks­di­rec­teur Bakker optimis­tisch over herkansing in proces vuurwerk­ramp

18 mei ENSCHEDE - Rudi Bakker heeft, na jaren procederen, diverse ongecensureerde discussiestukken en verslagen gekregen van ministeries. Die stukken tonen nog eens aan dat de regelgeving over vuurwerk in 2000 niet deugde. De voormalig directeur van de SE Fireworks denkt daarom dat een herzieningsverzoek van zijn proces over de vuurwerkramp een stuk kansrijker is geworden.