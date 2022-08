Koeien verkocht en alle ballen op soja: Enschedese broers Bart en Tom gooien roer om

De 75 koeien die Bart en Tom Grobben molken sinds ze het melkveebedrijf van hun ouders overnamen, zijn vorige maand verkocht. In de grote stal staat alleen nog wat jongvee. „Twee bedrijven naast elkaar runnen, was in de praktijk bijna onmogelijk. Bovendien is een melkveebedrijf met 75 koeien te klein om er voor twee man een volwaardig salaris uit te halen, we moesten kiezen”, zegt Bart Grobben (33). „En op korte termijn uitbreiden, is gezien de onzekere situatie rond stikstof niet mogelijk voor ons.”