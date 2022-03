Komt het huis dat nooit werd afgebouwd toch af? ‘Ik zeg niet: ik hoop dat het lukt. Het gáát lukken’

Uithuiszet­ting na halve eeuw nadert voor deze familie: ‘Het is niet ons huis maar ons alles’

Met een rechtszaak wilden de broers Nijman voorkomen dat ze hun huurhuis in Arnhem uit moeten na het overlijden van hun vader in 2020. Maar een verzoek om het huurcontract over te zetten van vader op zoon werd door de rechter afgewezen. Eind deze maand staat de familie op straat.

