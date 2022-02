Komt na 22 jaar de waarheid achter de Enschedese vuurwerkramp boven water? Michiel van der W. gelooft daarin

Van der W. begint zijn kruistocht als klokkenluider Paul van Buitenen in 2018 zijn rapport over de Enschedese vuurwerkramp openbaar maakt. Zijn conclusie, dat de schuld van de ramp bewust in de schoenen van SE Fireworks geschoven werd om zo het falen van de overheid te maskeren, doet Van der W. in woede ontsteken. Het is een woede die ongetwijfeld gevoed wordt doordat een familielid zwaar gewond raakte bij de ramp en jaren later aan de gevolgen ervan overleed.