Kraak in modezaak vol exclusieve merken: dieven scheuren weg in een cabrio met jassen van 1000 euro

Het verhaal van Barry leest als een roman: ‘Ik ben nooit kwaad op mijn vader geweest’

11:44 ENSCHEDE - Wat als je hoort dat je moeder je oma is en je eigenlijk mama tegen je zus zou moeten zeggen? Barry Wuner Wewengkang was nog maar een jochie van 10 toen hij deze boodschap kreeg. En daar bleef het niet bij. Hij vertelt donderdagavond zijn bijzondere verhaal in de bibliotheek, in het kader van human library.