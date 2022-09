Kun je vanuit Twente nog op Schiphol komen vandaag? Dit is het verrassende antwoord

Rechters in Twents liquidatie­pro­ces bevooroor­deeld? Wrakingska­mer vindt van niet

ENSCHEDE/GRONAU/ALMELO - Verdachten Simo D. en Marcus T. houden dezelfde rechters in hun strafzaken rond meerdere aanslagen en liquidatiepogingen in Twente en Gronau. De wrakingskamer van de rechtbank Overijssel oordeelde dat T.’s vrees voor bevooroordeelde rechters ongegrond is.

7 september