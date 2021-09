Kunstwerk van topless vrouw was te heftig voor Zwolle, lag 40 jaar op zolder, maar krijgt nu eindelijk een thuis in Lonneker

Update Burgemees­ter van Enschede biedt Arnhemse familie van slachtof­fer viervoudi­ge moord excuses aan voor beschuldi­ging

5 september ENSCHEDE - Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede gaat zaterdag in een advertentie in de regionale kranten Tubantia en De Gelderlander diep door het stof. Van Veldhuizen biedt in de advertentie zijn oprechte excuses aan aan de nabestaanden van Max Klaassen uit Arnhem voor uitspraken die hij deed een dag na de viervoudige moord in Enschede in november 2018.