Kurk versus schroefdop… de eeuwige discussie

OP DE REDACTIE In de gevangenis in Almelo haalde de gewiekste ‘puppetmas­ter’ nog één laatste truc uit

Mijn trouwring zat muurvast, maar ik mocht hem om houden, van de gevangenisbewaarder. ‘Als het echt goud is, piept-ie niet.’ Dat het detectiepoortje stil bleef, was al een opluchting ter waarde van honderden euro’s. Dat ik vervolgens niet tegengehouden werd, en gewoon mijn notitieblokje en pen mocht meenemen, was een tweede.