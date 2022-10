Laatste hindernis spelbreker tijdens crosscountry Military

In het zicht van de haven kwam zij ten val, waarbij haar ruim 600 kilo zware paard Forever bovenop haar belandde. Uit voorzorg werd de amazone per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede, waar geen verwondingen werden geconstateerd. Een andere pechvogel was de Italiaan Umberto Riva, die na een foutloze cross op weg leek te zijn naar een fraaie tweede plaats in het algemeen klassement na twee wedstrijdonderdelen.

In het belang van paard en ruiter

Na de vierde val op de ‘Bloemen barrel’ - en dus einde wedstrijd voor de combinatie - werd de hindernis uit de wedstrijd gehaald. In het belang van paard en ruiter, aldus de groundjury over die actie. Geluk voor de 21 combinaties die toen nog aan hun crosscountry moesten beginnen, die één hindernis minder moesten overbruggen. En pech voor de vier voor wie de hindernis het einde van hun Military Boekelo betekende.

In het verleden is wel eens vaker een hindernis uit de wedstrijd gehaald, bijvoorbeeld vanwege het slechte zicht voor de ruiters door laaghangende zon. Dat het laatste obstakel in de crosscountry van Boekelo voor zoveel valpartijen heeft gezorgd, is nog niet eerder voorgekomen in de geschiedenis van het hippische evenement. Overigens hielden alle paarden en hun berijders geen verwondingen over aan de val.

Geen zin in de cross

Van de 74 combinaties die van start gingen in de crosscountry haalden er vijftien de eindstreep niet. Opmerkelijk was de ‘eliminatie’ van de Britse amazone Virginia Howe. Haar paard CHF Archie wilde niet vertrekken uit de startbox, het dier had er duidelijk geen zin in en bleef stokstijf staan. Ondanks aandringen en armgezwaai van omstanders. Pas toen Howe het paard richting de stallen dirigeerde, kwam het weer in beweging.