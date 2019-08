Lachgas lijkt onschuldig, maar Twents slachtoffer had geen weet van risico's

Enschedeër (45) racet met 170 kilometer per uur over 80-weg

10:23 ENSCHEDE - Een 45-jarige man uit Enschede heeft donderdagavond zijn rijbewijs moeten inleveren. De Enschedeër racete met 170 kilometer per uur over de N343 tussen Hardenberg en Kloosterhaar. Op de provinciale weg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.