Lambertus Buddestraat vanaf nu maand dicht voor doortrekken fietssnelweg

Bouwbedrijf Strukton plaatst funderingspalen en damwanden voor de fietsbrug die daar later dit jaar komt. Het gaat om dezelfde werkzaamheden als vorig najaar, toen de tunnel in de Tubantiasingel dicht was. Tussen de Toekomststraat en de Brandweerstraat komen twee fietsbruggen en een verhoogd fietspad. Het is het laatste stuk op Enschedees grondgebied van de F35 tussen Hengelo en Enschede.

Verkeer wordt omgeleid via de haven of via de Parkweg en de Tubantiasingel. Toen daar de tunnel dicht was veroorzaakte dat een chaos op de Enschedese wegen. Die chaos is nu naar verwachting minder omdat de singel gewoon open is. Op de Spoordijkstraat is alleen eenrichtingsverkeer mogelijk voor ondernemers en leveranciers. De werkzaamheden aan die kant van de Spoordijkstraat duren tot midden 2023.