Landelijke invoering corona-app uitgesteld, testfase in Overijssel en Gelderland legt kinderziektes bloot

Aanleiding voor dodelijke mishande­ling nog onduide­lijk: vier verdachten zitten vast

25 augustus ENSCHEDE - De politie heeft in totaal vier mannen aangehouden voor de dodelijke mishandeling in Enschede, waarbij Marco van der Kolk (26) is omgekomen. Bij deze vier zit ook de persoon die de fatale klap uitdeelde. Wat de aanleiding is van de mishandeling is nog onduidelijk.