Langere celstraf dreigt voor W., die in Glanerbrug een man bijna doodstak

W. (20) zou op 19 juni 2021 in Glanerbrug uit het niets een 38-jarige man en zijn vriendin hebben aangevallen na een avondje stappen. Het mannelijke slachtoffer raakte ernstig gewond door een messteek. Was het mes iets hoger in het lichaam gekomen, dan had de 38-jarige het vrijwel zeker niet overleefd, zo is de overtuiging van justitie.