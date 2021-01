‘Langste fastfood drive-through van Europa’ op Vliegveld Twenthe gaat niet door: ‘Belangstelling té overweldigend’

In de stad kan niet

Het idee was om op een ludieke manier met Vliegveld Twenthe een ‘Drive Thru’ te organiseren, volledig coronaproof. Chin: „We mogen als café eten bezorgen en er mag afgehaald worden, maar dat levert veel bewegingen op. Omdat we midden in de stad zitten, hebben we daar geen mogelijkheid tot een veilige Drive Thru. We hadden al contact met Vliegveld Twenthe, de eigenaren van de evenementenlocatie op de voormalige vliegbasis. Vorige week kregen we het idee om samen de ‘langste’ Drive Thru van Europa te houden op de Strip, de taxibaan waar vroeger de F-16’s over heen reden om naar de start- en landingsbaan te gaan. De shelters aan de baan richten we in als afhaalbalie van vooraf bestelde maaltijden en drankjes.”