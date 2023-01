Langzaam maar zeker kan niemand meer om FC Twente heen: ‘Realistisch is een kampioenschap misschien niet, maar dromen mag best’

Gitarist Dennis (53) uit Delden speelt het liefst met slang in de mond

DELDEN - Het liefst speelt Dennis Jaarsbergen (53) gitaar met een slang in de mond. De Deldenaar doet mee aan Battle of the Bands, in een Bon Jovi-covergroep. „Livin’ on a Prayer is zó cool om te doen.”

7 januari