Lars (18) uit Glanerbrug heeft dag na ontslag al nieuwe baan: ‘Hier ben ik wél welkom met nagellak’

Fietsen op hek gegooid en in brand gestoken bij sportpark in Glanerbrug

11 augustus GLANERBRUG - Bij Sportpark Bultserve aan de Kerkstraat in Glanerbrug hebben onbekenden woensdagavond twee fietsen in brand gestoken. De fietsen waren over het hek van het park gelegd, waarna ze in brand zijn gezet. De daders zijn nog spoorloos.