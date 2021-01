Last van een coronadip? ‘Veel mensen zijn nu alleen in hun verdriet’, zegt Twentse rouwtherapeut Marjolein

Weet je eigenlijk wel hoe het nu écht met die collega aan de andere kant van het computerscherm gaat? Of hoe het is met die bekende die een dierbare verloor? Heb je nog wel eens naar dat verlies gevraagd? „Daar vragen we eigenlijk niet naar”, zegt rouwtherapeut Marjolein Otto. „Zeker niet wanneer bijvoorbeeld zo’n verlies al langer geleden is.” En dat is best gek. Want het leven gaat dan wel door, maar rouw blijft altijd. Otto: „Veel mensen zijn daardoor alleen in hun verdriet. Vooral nu we elkaar niet even op kunnen zoeken.”