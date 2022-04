Leerlingen in opstand tegen schorsing geliefde Enschedese docent: ‘Bij deze leraar zit er geen kwaad bij’

De leraar van de locatie Van der Waalslaan in Enschede zit al enige tijd geschorst thuis, na een klacht over ongewenst gedrag. Volgens het bestuur van het Bonhoeffer is uit onderzoek gebleken dat er geen sprake is van seksueel overschrijdend gedrag, maar zou hij zich op ‘pedagogisch vlak niet verantwoord’ hebben gedragen.