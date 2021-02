Lekkage op zolder? ‘Geen paniek, dat komt door de stuifsneeuw, is nu niks aan te doen’

Tunnelwach­ter Cemal Dogan ziedend na perfect getimede overval op meisje: ‘Potverdo­rie, we waren net weg’

8 februari ENSCHEDE - Alsof de overvallers erop hadden gewacht. De groep tunnelwachters in de Enschedese zuidwijken was amper vertrokken of een meisje werd bedreigd met een vuurwapen en beroofd van haar scooter. Cemal Dogan is woest. „Dit pakt nog een keer catastrofaal uit.”