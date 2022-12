Leon & Fardau herenigd: FC Twente moet zich zorgen maken en onder een andere trainer was Heracles niet gedegradeerd

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dat Heracles het nu zo ongelooflijk goed doet in de Keuken Kampioen Divisie is opmerkelijk, vindt Fardau. „Hoe kan het zo zijn veranderd in een paar maanden tijd? Zou dat echt te maken hebben met de trainer?” Leon denkt van wel. „Ik denk zelfs dat Heracles in de Eredivisie was gebleven als Frank Wormuth geen trainer was geweest", vertelt Leon. „Maar bewijzen kan ik dat niet, natuurlijk.”