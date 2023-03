Leuk volgens local Jana: 'Deze schoonheidssalon in Enschede is een aanrader'

Wie kennen onze stad beter dan de locals? Daarom vragen wij ze het hemd van het lijf. Dit keer neemt local Jana je mee! Wat zijn volgens haar de leukste plekken in Enschede?

Jana Nolting, (26) komt oorspronkelijk uit een klein Duits dorpje 150 km ten oosten van Enschede. Ze verhuisde voor haar studie naar Nederland omdat ze hier altijd al wilde wonen. Inmiddels woont ze al bijna acht jaar in het mooie Eanske. Ze kan dan ook genoeg fijne plekken tippen.

CrossFit Twente

“Ik crossfit graag bij CrossFit Twente in Twekkelerveld. Daarnaast loop ik minimaal één keer per week hard. Momenteel train ik voor de halve marathon van Enschede in april. Sporten is voor mij de perfecte manier om uit mijn hoofd te komen en te ontspannen.”

Scotch & Soda / Guts & Gusto

“Ik probeer mijn kleding bewust te kopen om het milieu te sparen, vaak koop ik daarom via Vinted. Als ik toch een keertje in de stad shop, kom ik graag bij Scotch & Soda en Guts & Gusto.”

Volledig scherm Scotch & Soda Enschede. © indebuurt Enschede

Abraham Ledeboerpark

“Mijn favoriete park is het Abraham Ledeboerpark. Dit park is zo mooi divers en het voelt alsof je helemaal buitenaf bent terwijl je nog steeds in de stad bent, heerlijk! In de coronaperiode ben ik hier dagelijks een rondje gaan wandelen en ook nu kom ik er nog vaak om even van de prachtige natuur te genieten.”

Het Gouden Randje

“Theewinkel Het Gouden Randje heeft een speciale plek in mijn hart. Je koopt er niet alleen veel verschillende soorten verse thee, je kan er ook heerlijk rustig genieten van een kopje thee met zelfgemaakte taart.”

Volledig scherm Het Gouden Randje. © indebuurt Enschede

Frank & Charlie / ETN

“Mijn favoriete plek om te lunchen is bij Frank & Charlie. Je eet er heerlijke gerechtjes die ze schitterend serveren en er hangt een fijne, liefdevolle sfeer. Een ander favorietje is ETN. Lekkere vegan heerlijkheden en een fijne plek om even te genieten tijdens een stadsbezoek.”

Huidinstituut Mariposas

“Ik kom graag bij Huidinstituut Mariposas. Eigenaresse Patricia zorgt ervoor dat mijn huid gezond is en straalt. Ze heeft veel kennis en ervaring op het gebied van huidtherapie en kijkt vanuit een medisch oogpunt naar de behandeling van je huid. Een echte aanrader als je het mij vraagt.”

Dit is een artikel van indebuurt Enschede. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!