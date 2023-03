Leuk volgens local Marije: 'Dit is een gezellige streekwinkel, ijssalon en koffieplek ineen'

Marije Versteeg (41) is juf op basisschool De Bron in Enschede. Ze is een geboren en getogen Enschedeër en woont met haar man en kinderen buitenaf.

Toen ze nog in Stadsveld woonde ontdekte ze het moestuinieren. “Maar ik ben absoluut geen pro hoor. Meer een kww-mentaliteit, kieken wat het wordt. En dat heeft deze zomer best leuk uitgepakt. Hoewel ik de bloementuin vol Dahlia’s misschien nog iets leuker vond. Daar ga ik zéker mee verder komend voorjaar! Verder zing ik in praiseband ‘Amaze!’ waarmee ik twee keer per maand in een kerk optreed. Soms in Enschede maar ook elders in het land.”

Stoet

“Een heerlijke plek voor een koffie - dirty chai is mijn favoriet, broodje of zoete lekkernij. Om bij te kletsen of uit te rusten tijdens het shoppen met mijn dochters.”

Volledig scherm Marijes favoriete drankje bij Stoet: de dirty chai. © Nienke Broeksema.

Kinki Kappers

“Ik kom hier al een dikke tien jaar, misschien wel vijftien. Ik heb alle haarlengtes gehad en mijn favoriete kapper Leoni heeft alle verhalen van mijn vier kids gehoord. Van toen ze kleine kinderen waren tot de pubers die ze nu zijn.”

Hannink’s Dientje

“Hannink’s Dientje bestaat nog niet zo lang maar deze leuke plek net buiten Enschede (en vlak naast mijn huis) verdient wel een plekje hier. Een supergezellige streekwinkel, ijssalon en koffieplek ineen, wat wil je nog meer? Ik koop er graag een cadeautje of een borrelplank.”

Volledig scherm Hannink’s Dientje in Usselo. © Hannink’s Dientje

Guts & Gusto

“Ik denk dat zeventig procent van mijn kledingkast hier vandaan komt. Zo heerlijk dat je er met de auto voor de deur kan parkeren en even lekker kunt shoppen! Alleen maar leuke items daar.”

Kiek'n & Koop’n

“De leukste tweedehandswinkel van Enschede! Ik werk op de school ernaast en loop regelmatig even binnen. Eigenlijk vooral voor in mijn klas vind ik altijd wel wat leuks. Van kerstversiering tot speelgoed, boeken en zelfs sieraden.”

