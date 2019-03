Leven op stelten door kopschopper in Enschede

Schuur volledig in brand in Enschede; rook en stank richting Deppen­broek

27 maart ENSCHEDE - De brandweer is woensdagavond uitgerukt voor een schuurbrand aan de Vanekerstraat in Enschede. Door nog onbekende oorzaak is er brand uitgebroken in een schuur. De schuur staat volledig in brand.