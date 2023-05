Lezers hebben niks te verbergen: ‘Maar bij burgers hoeven ze geen informatie af te tappen’

Daken van witte huisjes in Hengelo worden vernieuwd, tot blijdschap van deze bewoners

Achttien jaar geleden verkochten Hans en Marion Hobbelink hun woning om in een huurhuis te gaan wonen. Niet zomaar een huis, maar een van de net na de oorlog gebouwde ‘witte huizen’ aan de Kuipersdijk. Het dak is al die tijd een probleem gebleven, maar er is goed nieuws. Welbions heeft besloten het dak te vernieuwen.