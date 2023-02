Lezersmenu maart 2023: Stoer eten van de grill of de plaat bij Fox in Denekamp

Uit in de regioEen proeverij van zeven amuses. Keuze uit drie hoofdschotels: vlees, vis of kip. Glutenvrij of vegetarisch? Bijna alles kan bij restaurant Fox in Denekamp, waar Mark en Corinne Fox en hun witte en zwarte brigade gastvrijheid tot kunst hebben verheven. Je zou er bijna keuzestress van krijgen.

Restaurant Fox ligt in het groene buitengebied tussen Denekamp en de Duitse grens. Je moet het weten te vinden. Dat lukt overigens prima. Met name jonggeliefden staan er op de wachtlijst. Want Fox is, met 3,5 hectare tuin en twee grote vijvers, een zeer populaire trouwlocatie.

„Bruiloften, feesten en partijen vormen 80 tot 85 procent van onze omzet”, vertelt Mark Fox, die het sfeervolle, modern/landelijk ingerichte horecacomplex sinds 2000 bestiert, samen met zijn vrouw Corinne.

Stoer

Ook het restaurant is bekend tot in de wijde omtrek. „We waren het eerste in Twente met een buffetformule”, legt Mark uit. „In 2009 werden we ‘ingehaald’ door PAN en zij we op culinair gebied een segment hoger gaan zitten. We serveren hier sindsdien ‘stoer’ eten. De afzonderlijke letters staan bij ons voor: streekproducten, Twents, oorspronkelijk, eerlijk en rijk van smaak. We kopen onze producten bij veertien boerenbedrijven in de Euregio. Ja, ook in Duitsland. Onze Landschweinham komt bijvoorbeeld uit Lingen.”

Het menu dat Mark en Corinne in maart serveren, wordt grotendeels aan tafel uitgeserveerd. Te beginnen met een smaakvol amusesoepje met verse groenten en shii-takes uit Tilligte. Het royale voorgerecht is een proeverij van liefst zeven (!) verschillende amuses: crêpe met carpaccio, zalmtartaar, kipcocktail, boerderijeend met sinaasappel, Lingener Landschweinham en toast met gerookte makreel. Feestelijk uitgestald in kleine schaaltjes op een borrelplank. Glutenvrije en vegetarische varianten zijn ook te krijgen.

Van tafel

Voor het hoofdgerecht moeten de gasten even van tafel voor een onderonsje met sous-chef Louis Beens achter de ‘kachel’. Deelnemers aan het lezersmenu kunnen kiezen uit een rib-eye steak van de Big Green Egg, verse scholfilet of malse kipsaté van de grilplaat. Op het bord verenigd met gegrilde, vergeten groenten en een cupcake van aardappelgratin.

„Desgewenst kunnen mensen ook een ander hoofdgerecht uit onze keuken kiezen of iets fris opscheppen van het (rauwkost) saladebuffet”, oppert de gastheer. Bij het eten wordt een glas witte of rode wijn geschonken. Het dessert is een glaasje smeuïge cheesecake met laagjes kandijkoekkruimels, afgetopt met een knisperverse macaron.

Voorgerecht

Volledig scherm Proeverij met o.a. zalmtartaar, crêpe met carpaccio, eend met sinaasappel, gerookte makreel, kipcockail en Italiaanse ham. © Robin Hilberink

Hoofdgerecht

Volledig scherm Keuze uit scholfilet, rib-eye steak van de Big Green Egg of malse kipsaté, geserveerd met gegrilde vergeten groenten en een cupcake van aardappelgratin. © Robin Hilberink

Dessert

Volledig scherm Smeuïge cheesecake met een laagjes van kandijkoekkruimels en een knisperverse macaron. © Robin Hilberink

Maandmenu maart 2023

Prijs van dit maandmenu is 35.00 euro pp. inclusief een amusesoepje, een glas wijn/bier/fris naar keuze en koffie of thee. Reserveren kan online via restaurantfox.nl of telefonisch (0541-354100) en op vertoon van deze bon. Deze aanbieding is geldig van 1 t/m 31 maart 2023. Maandag, dinsdag en woensdag gesloten.

Contact

Restaurant Fox

Adres: Johanninksweg 78

7591 NR Denekamp

Telefoon: 0541-354100

E-mail: info@restaurantfox.nl

Openingstijden: Voor dit maandmenu geopend van donderdag tot en met zondag vanaf 17.00 uur. Laatste inloop 18.30 uur.

Eventuele dieetwensen graag van tevoren aangeven bij reserveren.