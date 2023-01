Liefde in de trein! 3 x Almelose treinflirts: 'Je blijft in mijn gedachten'

indebuurt.nlHoe vaak is het jou overkomen dat je je soulmate tegenkwam tijdens het treinen, maar dat je geen nummers hebt durven uitwisselen? Deze drie treinreizigers hebben de liefde van hun leven uit het oog verloren in Almelo. De verhalen komen van de site treinflirt.nl, waar treinreizigers in contact kunnen komen met hun mogelijke liefde.

‘Je blijft in mijn gedachten’

Wietze is opzoek naar de jongen die nu alsmaar in zijn gedachten zweeft. Op 3 september zaten ze samen in de Intercity van Schiphol Airport naar Enschede. “Jij zat tegenover mij. Je had donker haar, een korte broek en t-shirt en een hippe regendichte rugzak. Je was een boek aan het lezen over schematherapie en droeg zwarte in-ears.”

Ze verloren elkaar uit het oog in Almelo. De liefde van zijn leven was uitgestapt. Wietze krijgt hem nu maar niet uit zijn hoofd. “OMG. Wat was het fijn om oogcontact te hebben en naar jou te kijken. Je blijft in mijn gedachten, zo bijzonder.” Hij baalt nu als een stekker dat ze geen gegevens hebben uitgewisseld. “Ik hoop dat ik je kan vinden.” Kun jij Wietze helpen? Kijk dan op de site treinflirt.nl.

‘Toen ik ervoor wilde gaan vertrok de trein’

Op station Hardenberg werd ook flink geflirt, maar het was van korte duur, want de trein naar Almelo vertrok. Treinreiziger of -reizigster M. wil liever anoniem blijven, wel wil hij of zij, zijn of haar soulmate vinden. Het gaat om een treinrit van Hardenberg naar Almelo op 24 juni 2022.

“Je had blond haar, een skateboard vast en stapte samen met een vriend in de trein.” Even hadden de twee oogcontact en wat later begonnen ze naar elkaar te zwaaien. “Toen ik ervoor wilde gaan en op je af wilde stappen, vertrok de trein. Ik hoop dat je net als ik, op deze site kijkt.” Wil je reageren op deze oproep? Check dan de site treinflirt.nl.

‘Ik vond onze gesprekken leuk’

Klaas zat op 10 juni naast zijn flirt in de Intercity vanaf Amsterdam richting Berlijn. “We hebben even gepraat over onder andere filosofie en podcasts. Ik vond het leuk en had eigenlijk je nummer willen vragen.”

Ze verloren elkaar in Almelo uit het oog, toen Klaas uitstapte. “Misschien als je dit leest kun je contact met me opnemen, lijkt me leuk.” Als jij Klaas kunt helpen, omdat je zijn date bent of kent, reageer dan via de site treinflirts.nl.

