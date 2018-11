Liquidaties Enschede: familie vermoorde Maijkel (27) verbijsterd

Teruglezen | Arnhemmer is een van de vier doden bij liquidatie Enschede

12:14 ENSCHEDE - Een van de vier mannen die gisteren dood werd gevonden in een pand in Enschede, is een 62-jarige Arnhemmer. Dat bleek vanmiddag bij een persconferentie op het politiebureau in Enschede over de liquidaties in een bedrijfspand in die stad. De politie vond dinsdagmiddag vier doden in het pand.