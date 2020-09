LIVE | Bijna 2 jaar na gruwelijke liquidaties in Enschede gaat rechtszaak van start

VIDEO Opnieuw drie auto’s in brand in Enschede, politie gaat uit van brandstich­ting

11 september ENSCHEDE - Wederom is er in Enschede een auto in vlammen opgegaan. Het is alweer de 37e autobrand van dit jaar in Enschede. Ditmaal was het raak aan de Texellaan. Drie auto's liepen schade op.