LIVE eredivisie | Ajax moet winnen van nummer 5 FC Twente om kans te hebben op CL-ticket

met video Op de Freshtival-cam­ping is voor tiendui­zend festival­gan­gers het feest al sinds vrijdag aan de gang

Met zo'n tienduizend bezoekers is de Freshtival-camping voor even de grootste camping van Twente. Vrijdagavond is de feestvreugde al losgebarsten. „Wat wij gaan doen dit weekend? Dansen, dansen en nog eens dansen.”