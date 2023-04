LIVE eredivisie | FC Utrecht wil in Galgenwaard eindelijk weer eens winnen van FC Twente

nieuwsupdate Wonen op een school­plein, een basketbal­veld of in een duur nieuwbouw­huis? Overal verrijzen woonwijk­jes (en eindelijk asperges uit Haaksber­gen)

Een nieuwbouwhuis is zó een ton duurder dan een vergelijkbaar bestaand huis. Toch wordt er in Twente - tegen de trend in - behoorlijk gebouwd én verkocht. In Haaksbergen komen er binnen afzienbare tijd 500 woningen bij. Koop en huur. Op de plek van een oude school bijvoorbeeld, en ook verrijzen er tijdelijke woonwijkjes.