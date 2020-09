LIVE | OM komt met eis: ‘Slachtoffers viervoudige moord Enschede zijn afgemaakt als beesten’

Wat te doen in Twente op een uitzonder­lij­ke nazomerdag? Juist, terrassen!

15 september ENSCHEDE - Een traktatie. Dat was deze tropisch warme dinsdag voor terrasliefhebbers in Twente. Terwijl de bladeren aan de bomen langzaam verkleuren, de pepernoten in de schrappen liggen en een enkeling stiekem al kerstinkopen doet, genoten zij (massaal!) van een verfrissend drankje in de nazomerzon.