LIVE play-offs Conference League | FC Twente na rode kaart op ruime achterstand in Istanboel

Floor (34) uit Enschede ziet op haar bruiloft een vliegtuig met spandoek voor haar in de lucht: ‘En hij is totaal niet romantisch!’

‘I love you Floor, liefs Mike’, stond er op het spandoek achter het vliegtuig dat woensdag boven Enschede cirkelde. Vanuit heel de stad en ver daarbuiten was de boodschap te zien. Maar wie zijn Floor en Mike? We hebben ze, met hulp van onze lezers, gevonden. Dit is hun verhaal.