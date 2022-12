Lonneker hoopt op nog één dagje schaatspret

De baan ligt verscholen tussen de bomen aan de rand van Lonneker. En het ijs is nu al voldoende dik om vooruit te lopen op zondag: nog één dagje schaatsten voor de dooi z'n intrede doet. Wat zou dat mooi zijn...

Niks ondergelopen weiland, maar ouderwets echt natuurijs. De afgelopen week kwam de baancommissie van IJsclub Lonneker in actie. Dagelijks de aangroei meten, om zaterdag alle blaadjes en de sneeuw van de baan te vegen. Zondagmorgen wordt besloten of de vorst z'n laatste loodjes heeft gehaald. Dik genoeg? Dan gaat de baan open. Voor nog één dagje schaatsen of glijden.