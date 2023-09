Lopende band moet einde maken aan valpartijen in fietskelder onder de Markt in Hengelo

Stekker uit energiele­ve­ran­cier in Hengelo

De Vrije Energieproducent (DVEP) in Hengelo stopt er eind dit jaar mee. De meest recente bij de KvK gedeponeerde balans, over 2021, laat een dramatische daling van het eigen vermogen zien. Dat ging van 1,5 miljoen euro positief in 2020 omlaag naar 19 miljoen euro negatief in 2021.