Losser buigt zich samen met politie over aanpak vandalisme

Dat meldt wethouder Marian Oosterbroek in antwoord van vragen van de fractie van Burgerforum. In de aanloop naar kerst werden op verschillende plekken in Overdinkel en Losser kerstbomen vernield. „Een ergerlijke vorm van vandalisme”, vindt Oosterbroek. „Zeker als dat gebeurt bij kerstbomen merk je dat dat de mensen wat doet.”

Achterhalen

Zij meldt dat gemeente en politie gezamenlijk bezig zijn om te achterhalen wie de daders zijn. Maar daar blijft het niet bij, meldt Oosterbroek. „We zijn met de politie in gesprek over een aanpak van dergelijke problematiek. En daarbij kijken we ook nadrukkelijk naar de preventieve kant”, zegt de wethouder. „Dus hoe kunnen we voorkomen dat dit soort vandalisme plaatsvindt. Daarvoor hebben we ook steeds overleg met alle betrokken partijen.”

Camera's

Oosterbroek meldt verder dat het ophangen van camera's op vandalisme-gevoelige plekken in de gemeente niet mogelijk is. „Dat mag alleen als de openbare orde structureel in het geding is en dat is in Losser en Overdinkel niet aan de orde. In Twente bijvoorbeeld is momenteel maar op drie plekken cameratoezicht en dat zijn de horecagebieden in de grote steden.”