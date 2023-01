Verbondenheid‚ liefde en mysterie. Aan inspiratiebronnen hadden de zeven winnende basisschoolleerlingen bij de ontwerpwedstrijd van Glasrijk Tubbergen geen gebrek. In het gemeentehuis kregen zij gistermiddag hun in glas ‘gevangen’ tekening uitgereikt.

„Ik zie verbondenheid‚ regenboogkleuren en het woord love, liefde. En liefde is natuurlijk heel belangrijk”‚ zegt glaskunstenares Evelien Limbeek tot de aanwezigen in de raadszaal van het Tubbergse gemeentehuis. In haar handen houdt zij het eerste‚ winnende glaskunstwerk dat ze deze middag uitreikt.

Olifant en leeuw

De ontwerpwedstrijd is een jaarlijks terugkerend onderdeel van de glaskunstmanifestatie Glasrijk Tubbergen. Leerlingen van de groepen zeven van alle basisscholen in de gemeente Tubbergen kunnen hieraan deelnemen. Ook werkten de leerlingen gezamenlijk aan een scholenproject. Vorig jaar ontstond hieruit een kunstwerk met daarop een olifant van glas. Dit jaar ziet een ‘glazen’ leeuw het levenslicht. Elke school in de gemeente Tubbergen krijgt hiervan een exemplaar.

Mooiste ontwerpen

„Kunst inspireert”‚ vindt wethouder Martin Oude Avenhuis. „Om ook kinderen te inspireren, bezoeken de scholen elk jaar Glasrijk Tubbergen. Op school maken de leerlingen tekeningen die worden beoordeeld door Evelien Limbeek. Van de mooiste ontwerpen maakt zij een kunstwerk. Dit jaar zijn dat er zeven.”

Quote Ik vind tekenen mysterieus en ook een beetje spannend Saar van de Keuken, winnares

Een van de winnaars is Saar van de Keuken van de Alphonsusschool in Mariaparochie. „Jantje lacht en Jantje huilt, twee maskers”‚ zo omschrijft Limbeek haar kunstwerk. „Met een vraagteken erbij. Zo is het leven ook een beetje, vreugde‚ verdriet en soms een vraagteken.” Saar is blij met haar prijs. „Ik teken wel vaker thuis op mijn kamer”‚ zegt ze. „Vaak gezichten en maskers. Waarom? Dat vind ik mysterieus en ook een beetje spannend.”

Vogels op het ijs?

Spannend is eveneens het predicaat dat de tekening van Elvan Kroezen van de Mariaschool uit Vasse krijgt. „Zitten deze vogels op het ijs of op een tak? Je ziet niet gelijk wat het is en dat maakt het spannend”‚ aldus Limbeek. „Heel creatief bedacht.” Dat is voor haar als kenner ook de rode draad. „Ik kijk niet naar kwaliteit maar naar creativiteit. Het is geweldig om kinderen uit te dagen om out of the box te denken. De resultaten zijn enorm verschillend.”

Expositie

Als alle jonge kunstenaars hun glaskunstwerk ontvangen hebben‚ wacht hen nog een verrassing. „Ik nodig jullie uit om jullie kunst tijdens Glasrijk Tubbergen te exposeren”‚ zegt Glasrijkvoorzitter Edward Willems . „Hier in het gemeentehuis richten we er speciaal een tafel voor in. We hopen dat dit voor de jeugd een inspiratie vormt om later kunstenaar te worden‚ zodat Glasrijk nog jaren kan blijven bestaan.”

Volledig scherm Naast de winnende ontwerpen van de basisschoolleerlingen werd tevens het scholenproject van Glasrijk 2022 onthuld. Links Marcel Asbreuk van Combiglas, Glasrijk vrijwilliger René Oude Alink (midden) en glaskunstenares Evelien Limbeek. © Robin Hilberink