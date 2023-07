Lowie Gilissen debuteert met bundel op dag voor zijn 75ste verjaardag: ‘Mijn gedichten zijn soms op het hilarische af’

Gerrit (68) geeft de pijp aan Maarten en sluit zijn tabakszaak, één van de laatste in Enschede

Vroeger waren er alleen al in de wijk Hogeland negen tabakszaken. „Iedereen rookte toen”, zegt Gerrit Holtslag. De een na de andere zaak verdween en nu is ook hij met zijn gemakswinkel gestopt, na 49 jaar. Met spijt in het hart, en ook weer niet. „Want ik ben wel klaar met al die regeltjes.”