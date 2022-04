LTO-voorman Harold Zoet: ‘Ernstig dat boeren zich als crimineel voelen weggezet’

made in twente Hoe ex-asielzoe­ker Wartan zijn levensmid­de­len­han­del in Enschede tot miljoenen­be­drijf maakte

ENSCHEDE - Today Trading Company in Enschede staat dit jaar op plek 66 in de top 100 van het Financieele Dagblad met snelst groeide bedrijven in Nederland.

17 april