Lubach leest sprookje voor aan oververmoeide Omtzigt: ‘Pieter, rustig!’

Nog voor officiële albumrelea­se wordt Twentse metalband Cryptosis overladen met lovende recensies

26 maart ENSCHEDE - Midden in de nacht interviews geven aan radiostations, muziekbladen, blogs of online fanzines uit Peru, Mexico, Canada en vooral Amerika? De drie muzikanten van de Twentse metalband Cryptosis deden het met alle liefde om ‘Bionic Swarm’ aan te prijzen, het debuut van de band bij het grote label Century Media Records. De wereldwijde release van het album is vandaag, vrijdag 26 maart 2021.