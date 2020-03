Lubach neemt Gerard Sanderink en zijn liefje Rian van Rijbroek op de hak

Vestigin­gen Basic Fit in Twente tijdelijk gesloten

15 maart ENSCHEDE - De vestigingen van Basic Fit blijven vanaf zondag 16.00 uur in heel Nederland gesloten. Het bedrijf heeft zondagmiddag een mail verstuurd aan leden, met deze mededeling. ‘We vinden het heel vervelend dat jij even niet in onze clubs kunt sporten maar zijn ervan overtuigd dat je begrip hebt voor deze noodgedwongen maatregel om de verspreiding van het virus te beperken.’